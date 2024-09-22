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Сегодня, 17:25

Джикия будет готов сыграть за «Химки» в октябре

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал, что сможет набрать форму ближе к октябрю. Футболист подписал контракт с подмосковной командой 13 сентября, но пока еще ни разу не вышел на поле за новый клуб.

— Не обиделся, что не вышел на поле сегодня. Я не готов на сто процентов помочь команде. Думаю, что буду готов к октябрю. Мы поговорили с тренером. Мне дали определение время, чтобы максимально прийти в форму.

— Как проходит ваша адаптация в команде?

— Меня очень хорошо приняли. Со многими ребятами был знаком. Не только с футболистами, но и административным штабом. Поэтому мне не пришлось много времени тратить на адаптацию. Сегодня сыграли на ноль, все бились. Скамейка запасных помогала ребятам. Самое главное — действовать в интересах команды, что мы и будем делать, помогать друг другу.

— Почему решили перейти в Химки?

— Это моя жизнь и я так решил.

— Какие команды вами интересовались?

— Все, что было в переговорном процессе, осталось в прошлом. Сегодня я футболист «Химок». Теперь моя основная задача вернуться в строй, играть в футбол и получить удовольствие, — скзаал Джикия.

В 9-м туре РПЛ «Химки» сыграли вничью с «Оренбургом» — 0:0. Подмосковный коллетив с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с тем же количеством баллов находится строчкой выше — на 13-й месте, опережая химчан по дополнительным показателям.

Георгий Джикия
ФК Оренбург
ФК Химки

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