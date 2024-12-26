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Сегодня, 17:30

Джикия и Соболев — в топ-3 нарушителей ПДД среди спортсменов в 2024 году

Джикия и Соболев вошли в тройку лидеров по нарушениям ПДД среди спортсменов
Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-капитан «Спартака», защитник «Химок» Георгий Джикия получил 652 штрафа за нарушение правил дорожного движения по итогам 2024 года, сообщает «Постньюс».

Среди всех российских спортменов 31-летний футболист стал лидером по данному показателю. Также в тройку главных нарушителей ПДД попал нападающий «Зенита» Александр Соболев -264 штрафа (3-е место), вторым стал олимпийский чемпион в фигурном катании, тренер и хореограф Илья Авербух.

Джикия играет за «Химки» с сентября нынешнего года. За подмосковную команду на его счету 8 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе за 10 миллионов евро. Он сыграл за петербургский клуб 16 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Георгий Джикия. «Предложили уйти в аренду, чтобы я не мешал». Джикия — об отношениях с Абаскалем и ситуации в «Спартаке»

Источник: Постньюс
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Александр Соболев
Георгий Джикия
Фигурное катание
Футбол
Илья Авербух
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