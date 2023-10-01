Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:34

Джикия назвал болезненным поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Футболист "Спартака" Георгий Джикия.
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

— Все разберем, из чего надо будет сделать правильные выводы, анализ, — сказал Джикия.

— Какая была обстановка в раздевалке? Все идут подавленные, никто не хочет останавливаться.

— Это объяснимо, потому что мы сегодня потерпели болезненное поражение. И, конечно, это сказывается на настроении всех.

— Можно сказать, что Самара немного заглушила все разговоры о том, что «Спартак» нашел себя?

— Эти разговоры всегда будут вокруг «Спартака». Не надо обращать на это внимание и воспринимать вообще, потому что сезон длинный, прошло только 10 игр. Бывают хорошие отрезки, бывают болезненные поражения. Самое главное — делать правильные выводы.

— Вас не смутила замена Квинси Промеса на 60-й минуте?

— Ну, это не я замену сделал. В футболе все бывает.

— На ваш взгляд, счет по игре?

— Нужно признавать, что соперник был сильнее на сегодняшний день. Когда ты проигрываешь 0:4 на выезде, будет глупо говорить что-то другое. Учитывая, что я смотрел игру со стороны, — у нас моментов было меньше.

«Спартак» с 16 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч красно-белые проведут 4 октября в FONBET Кубке России против «Динамо». 8 октября «Спартак» встретится с «Пари НН» в 11-м туре РПЛ.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
ЦСКА дома обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче РПЛ
Скончался народный артист России Виталий Коняев
Конгрессмен-республиканец заявил о планах отстранить спикера Маккарти
СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Оренбург» — «Зенит» и другие матчи
Агент Сафонов: «Осинькин в «Спартаке»? А почему бы и нет?»
Мележиков признался, что его озадачивают кадровые решения Абаскаля: «На кого теперь сделает ставку Гилерьмо, я не знаю!»
Агент Сафонов: «Сам Абаскаль в отставку не уйдет»
Смородская: «Зенит» должен быстро преодолеть кризис, о провале рано говорить»
«Ахмат» — «Динамо»: видео голов
«По счету это худший матч «Спартака», но по игре — моменты были». Абаскаль — после 0:4 от «Крыльев»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орещук: «Карраскаль не усиление для «Динамо», Бителло — хорошее приобретение, а Чавес пока ни туда, ни сюда»

Агент Тюкавина прокомментировал слухи о зимнем переходе футболиста в «Зенит»