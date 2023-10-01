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РПЛ

Сегодня, 19:45

Джикия назвал дисквалификацию Соболева на дерби с ЦСКА потерей для команды

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о том, что матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА красно-белые сыграют без нападающего Александра Соболева.

Форвард получил желтую карточку в игре 10-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:4). Это предупреждение стало для Соболева четвертым в сезоне-2023/24, он пропустит матч с ЦСКА из-за перебора желтых карточек.

— Александр Соболев получил желтую карточку, из-за перебора он пропустит следующий матч — дерби с ЦСКА. Насколько это важная потеря для команды?

— Это потеря для нас, что такой форвард не будет играть в дерби.

— Мы видели, что в предыдущих матчах вы подбегали к нему, периодически что-то подсказывали. Перед этой игрой был разговор: «Саш, ни в коем случае...»?

— У нас есть, скажем так, административный штраф, который напоминает, когда у ребят три карточки. Конечно, Саша знал, что у него три желтые карточки.

— Вы реакцию его видели?

— Честно, не смотрел повтор, было или нет. Комментировать это особо так...

— Многие болельщики переживают после такого поражения. Но другие выражают уверенность, что после такого «Спартак» точно соберется и выиграет в дерби с ЦСКА. Сможет ли команда реабилитироваться в дерби, если даже победит? Или после такого крупного поражения будет тяжеловато это сделать?

— Могу сказать, что мы готовимся к следующей игре, а следующая игра у нас с «Динамо» в Кубке страны.

— Эта игра абсолютно ничего не решает.

— Может, для вас не решает, может, не придете на эту игру. А я планирую там быть, и для меня решает, — сказал Джикия.

Матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится 8 октября. 4 октября красно-белые сыграют против «Динамо» в FONBET Кубке России.

Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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