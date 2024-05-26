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Сегодня, 22:55

Джикия — о возможном приглашении в «Асколи» Карреры: «Обсудим с ним за столом в итальянском ресторане»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал приезд экс-тренера красно-белых Массимо Карреры в Москву.

Итальянец с марта возглавляет «Асколи», который ранее вылетел из итальянской серии Б.

«Мы недавно переписывались, я ему напишу — если он будет еще некоторое время в Москве, то вы точно увидите нашу совместную фотографию. Возможно ли, что Каррера позовет меня в «Асколи»? Обсудим с ним это за столом в итальянском ресторане», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает летом этого года. В мае клуб объявил о предстоящем уходе 30-летнего защитника.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Джикия
Футбол
ФК Асколи
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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