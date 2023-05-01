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Сегодня, 12:15

Джикия не исключил, что Промес сыграет за «Бей Беги» в Медиалиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном участии Квинси Промеса в матче медиафутбола.

«Квинси Промес уже играл. Да, это были товарищеские матчи, понятное дело, когда был отпуск. Если в этом году так попадется на отпуск, что будут официальные игры, то мы рассмотрим все варианты. Буду ли я с Александром играть? Мы рассмотрим все варианты», — приводит слова Джикии Telegram-канал «НЕКЛАСИКО».

«Бей Беги» была создана в 2022 году. Президентами команды являются Джикия и форвард «Спартака» Александр Соболев.

Источник: https://t.me/neclasic0/12144
Георгий Джикия
Квинси Промес
Футбол
ФК Бей Беги
ФК Спартак (Москва)
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