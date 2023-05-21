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Сегодня, 20:12

Джикия не стал комментировать оскорбительное поведение голкипера «Зенита» Кержакова

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Футболист «Спартака» Георгий Джикия.
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия не стал комментировал поведение голкипера «Зенита» Михаила Кержакова во время празднования чемпионства команды.

— Вы можете себе представить, чтобы кто-то из футболистов «Спартака» мог такое позволить?

— Честно, нет. Ну а что говорить? Понятно, что есть какие-то внутренние уже годами выстроенные цитаты. Если Михаил так считает, ради Бога.

— О чем говорит такое поведение?

— Не хочу обсуждать фразы, которые сказал человек в таком смысле. Честно, я видео не видел.

(После показа видео с Кержаковым, — Прим. «СЭ»)

— Празднуя чемпионство, «Зенит» не может забыть о «Спартаке». Это комплекс какой-то?

— Позвоните в «Зенит», спросите, какие у них там комплексы. Какую реакцию вы хотите?

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков совместно с болельщиками команды использовал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака» во время празднования чемпионства.

Георгий Джикия
Михаил Кержаков
ФК Зенит
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