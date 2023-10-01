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Сегодня, 19:55

Джикия о новом контракте со «Спартаком»: «Не хочу комментировать личные вещи после болезненного поражения

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия не стал обсуждать вопрос о продлении контракта с клубом после разгромного поражения красно-белых от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ.

29-летний россиянин оставался в числе запасных в последних трех матчах команды в чемпионате России.

— Генеральный директор «Спартака» Малышев сказал сегодня, что вы не ведете переговоры о продлении контракта.

— Совершенно верно.

— Почему?

— Потому что у меня еще есть контракт.

— Странно, когда клуб не ведет переговоры с капитаном команды, когда он по регламенту может вести переговоры с другим клубом уже зимой. Вас это не удивляет?

— Нет. Почему? Потому что я совершенно спокойно к этому отношусь и делаю профессионально свою работу. Это то, что требуется от меня.

— Причина, по которой вы не играете, не исключительно спортивная? Команда пропускает четыре мяча, капитан команды сидит на скамейке и ни у одного из игроков, который сегодня выходил на поле, не находится слов для пояснения.

— Пока я капитан команды, я буду выполнять то, что от меня зависит и то, что от меня требуется.

— Как вы видите причину того, почему вы не играете?

— Что касается темы моего контракта, игрового времени и прочего, вы можете все вместе собраться, сесть и обсудить эту тему, где вы будете задавать эти вопросы. Но после игры и болезненного поражения я не хочу комментировать личные вещи.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в восьми матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Контракт капитана красно-белых действует до конца июня 2024 года.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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