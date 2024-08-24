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Сегодня, 20:07

Джикия объяснил, почему до сих пор находится без клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал причину отсутствия у него клуба на протяжении долгого времени.

— С чем связано то, что вы так долго находитесь без клуба?

— С тем, что у меня есть право выбора и я выбираю.

— Как можете оценить свою форму?

— Найковская (Улыбается.).

— Вы смотрели матч «Спартака» и «Зенита»?

— Да, я смотрел. Приду домой, буду пересматривать. Потом буду давать какие-то комментарии или что-то. Понятное дело, я смотрю игры «Спартака». Да, сыграли 0:0, да, было удаление. Но пока поверхностно. Приду домой — обязательно пересмотрю весь матч и обязательно спишусь с ребятами, спрошу, как и что. Все как всегда.

— Был ли пенальти в концовке?

— Нет, не видел, честно. Концовку чуть не досмотрел.

— А как Станкович поцеловал Эраковича?

— Не видел. С удовольствием пересмотрю моменты и уже буду делать выводы.

30-летний Джикия находится без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
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