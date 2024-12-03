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Сегодня, 15:27

Джикия объяснил, почему не перешел летом в «Локомотив»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал, что хотел перейти в «Локомотив» в летнее трансферное окно.

«Был хороший контакт с турецкими командами, но там произошел такой момент: возможно, у меня в России появился бы такой вариант, который бы меня очень устроил, и я бы вообще не смотрел на турецкий чемпионат.

Это длилось две недели. В этих переговорах был и Герман (Ткаченко). Все пытались найти максимально хороший вариант, который меня бы устроил. Эта команда, конечно, была «Локомотив». Но они вели мексиканца Монтеса. В общем, они с ним решили вопрос, и когда я узнал, что он едет на медосмотр, я понял, что пора заканчивать эти истории и выбирать команду», — заявил Джикия в интервью Федору Смолову.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел за «Химки» 7 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Георгий Джикия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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