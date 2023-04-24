Джикия объяснил смену схемы «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

— Какие эмоции после игры?

— Главное то, что выиграли. Команде была очень нужна победа , и команда ее добилась.

— Ощущение, что не было сил радоваться?

— Я все-таки 35 дней пропустил. Ноги дали об этом знать.

— Когда принималось решение, что вы будете играть?

— Я провел недельный цикл. Вместе с командой. И заслужил место в составе.

— Сегодня вышли в непривычной схеме. Как долго вы это отрабатывали?

— Недельный цикл был.

— Это реакция на неудачный результат?

— Это одна из схем, которую мы используем, если вы вспомните, то мы и в прошлом году ее использовали. Это одна из схем, которая у нас была в запасе.

— Не так сложно было к ней вернуться?

— Скажу честно, первые минуты немножечко буксовали. В перерыве подкорректировали. И начали по-другому, — передает слова Джикии корреспондент «СЭ».