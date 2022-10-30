Джикия отметил, что при наличии свободного времени будет следить за ЧМ по телевизору

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, будет ли он смотреть чемпионат мира по футболу-2022.

«Если будет время и желание, почему бы не посмотреть ЧМ. Если не ошибаюсь, до 2026 года мы нигде не будем участвовать... Что тут сказать: телевизор в помощь», — отметил Джикия.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.