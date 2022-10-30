Джикия отметил, что при наличии свободного времени будет следить за ЧМ по телевизору

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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, будет ли он смотреть чемпионат мира по футболу-2022.
«Если будет время и желание, почему бы не посмотреть ЧМ. Если не ошибаюсь, до 2026 года мы нигде не будем участвовать... Что тут сказать: телевизор в помощь», — отметил Джикия.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования