Джикия: «Благодарен всем тренерам «Спартака», в том числе Абаскалю»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что благодарен всем тренерам, с которыми работал в московском клубе.

30-летний футболист покидает «Спартак» спустя семь лет игры за красно-белых.

«Какой тренер больше всех запомнился за всю мою карьеру в «Спартаке»? Я благодарен всем тренерам, с которыми работал как в «Спартаке», так и в других командах. От каждого тренера появлялся только опыт в разных моментах. В том числе благодарен Абаскалю, конечно», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Джикия провел в составе «Спартака» 215 матчей. Вместе с московской командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.