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Сегодня, 19:55

Джикия: «Я нахожусь в активном поиске команды, хочется рассмотреть все зарубежные варианты»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о поиске новой команды.

— Я нахожусь в активном поиске команды, — начал Джикия. — Есть варианты. Над ними и работаем.

Есть варианты и в России, хорошие предложения, пока хочется рассмотреть все зарубежные варианты. Я бы хотел попробовать свои силы там и делаю все, что возможно.

Я рассматриваю продолжение в чемпионате Турции. Он мне интересен. Хороший чемпионат, хороший уровень.

— Писали также про «Локомотив». Это реально?

— Много что пишут, «Локомотив» — хорошая команда, я провел там 10 лет. Ничего больше, что писали, нет, — сказал экс-защитник «Спартака».

30-летний Джикия находится в статусе свободного агента после завершения контракта со «Спартаком». Защитник выступал за красно-белых с 2017 года.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
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