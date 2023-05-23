Защитник «Спартака» Джикия: «Драться на поле нельзя, показывать жесты нельзя — эти правила надо сохранить»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, стоит ли смягчить дисциплинарный регламент РФС.

«Зачем? Чтобы многие позволяли себе такие выходки? Разве это было красиво? Каждый третий тур будут драться. Медиалига неофициальный турнир. Давайте не путать профессиональный спорт, а футбол сегодня один из самых больших видов спорта с чем-то другим. Драться на поле нельзя, показывать жесты нельзя — эти правила писали сто лет назад, это надо сохранить», — приводит «РБ Спорт» слова Джикии.

В матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) форвард красно-белых Александр Соболев после единоборств показал грубый жест защитнику армейцев Виллиану Роше и заработал красную карточку.