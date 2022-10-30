Джикия: «Зобнин провел 200-й матч за «Спартак». Он парень щедрый, думаю, что пригласит команду на ужин»

Сегодня, 19:24
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:0).
«Не сказал бы, что тяжелая игра. Это вам так показалось. Последние четыре игры у «Торпедо» то 1:0, то 0:1. Мы понимали, что будет тяжело вскрыть оборону соперника. Но главное, что выиграли. Один комплект ретро-формы отдали, пойдет в коллекцию. А второй — на подарки, на благотворительные аукционы, как мы обычно делаем. Это часть истории. Выходить на поле в ней — большая честь. Мне очень понравилось, надеюсь, еще сыграем в ней. Зобнин провел 200-й матч за «Спартак». Он парень щедрый, думаю, что пригласит команду на ужин», — сказал Джикия.
На данный момент «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка.
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