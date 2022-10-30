Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:24

Джикия: «Зобнин провел 200-й матч за «Спартак». Он парень щедрый, думаю, что пригласит команду на ужин»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Новости

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:0).

«Не сказал бы, что тяжелая игра. Это вам так показалось. Последние четыре игры у «Торпедо» то 1:0, то 0:1. Мы понимали, что будет тяжело вскрыть оборону соперника. Но главное, что выиграли. Один комплект ретро-формы отдали, пойдет в коллекцию. А второй — на подарки, на благотворительные аукционы, как мы обычно делаем. Это часть истории. Выходить на поле в ней — большая честь. Мне очень понравилось, надеюсь, еще сыграем в ней. Зобнин провел 200-й матч за «Спартак». Он парень щедрый, думаю, что пригласит команду на ужин», — сказал Джикия.

На данный момент «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
1-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
ВСУ готовятся к боям в Запорожье и превращают город в укрепрайон
Штамм есть силы: чем опасен вариант коронавируса «Цербер»
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Каррера назвал положительными результаты «Спартака» в первом круге РПЛ: «Есть шанс побороться за титул!»
Даниил Денисов: «Было не так просто вскрыть защиту «Торпедо»
Джикия — о голе Промеса: «Молодец, что забивает. Пусть продолжает в том же духе»
Довбня о низкой результативности нападающих «Торпедо»: «Задайте этот вопрос им»
Капитан «Торпедо» Самсонов: «Думаю, «Спартак» заслуженно идет вторым в чемпионате, но мы выглядели неплохо»
Соболев: «Я повзрослел, мне не так важны голы, главное — победы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Маслов — о матче с «Торпедо»: «Пытались забить всеми силами. Может, не хватило чуть-чуть везения и агрессии»

Талалаев рассказал о недовольстве действиями Довбни в матче против «Спартака»