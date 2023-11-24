Джикия полетел в Калининград на матч с «Балтикой», Зобнин остался в Москве

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не полетел в Калининград на игру 16-го тура РПЛ с «Балтикой», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Зобнина решили оставить в Москве по медицинским показателям. В матче 15-го тура против «Ростова» 29-летний футболист получил повреждение и был заменен на 39-й минуте встречи.

Капитан московского клуба Георгий Джикия отправился вместе с командой в Калининград. Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил «СЭ», что защитник 22 ноября принимал полноценное участие в тренировке красно-белых. 30-летний игрок восстанавливался после ушиба бедра.

Матч между московской и калиниградской командами пройдет 25 ноября на «Ростех Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).