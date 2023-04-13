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Сегодня, 20:04

Джикия принял участие в тренировке «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Спартака» выложила фотографии с тренировки команды с участием защитника Георгия Джикии.

Ранее 29-летний капитан красно-белых пропустил матчи против «Ахмата» (0:0) и «Динамо» (3:3) в РПЛ и встречу с «Уралом» (1:2) в Кубке России.

В текущем сезоне в активе Джикии 26 матчей за команду во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

В 23-м туре РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Торпедо». Матч пройдет в субботу, 15 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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