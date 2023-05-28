Джикия прокомментировал ничью в матче с «Пари НН»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о ничьей его команды в матче против «Пари НН» (0:0) в 29-м туре РПЛ.

— Что не получилось?

— Не реализовали свои моменты, хотя были хорошие подходы. Но реализация сегодня подвела.

— Как вам эпизод, когда защитник «Пари НН» Гоцук на правах капитана поднял своего партнера и заставил быстрее вернуться на свою позицию?

— А я здесь причем. Он все делал правильно, был опасный угловой. Он не хотел, чтобы его игрок выходил за пределы поля. Все правильно сделал.

Соболев ключевой игрок, важный игрок для «Спартака». Поэтому его отсутствие тоже сказалось сегодня.

— Что было в перерыве?

— Все что было в раздевалке останется там. А в первом и во втором таймах были моменты, но реализация подвела.

— В первый тайме был сложный эпизод, когда не было ударов. С чем это связываешь?

— Хорошие атаки были, но до десятой минуты было три неплохих момента. Затем несколько моментов было в конце несколько моментов. Давайте еще раз повторю, что реализация подвела сегодня.

— В последнем туре «Спартак» играет в Самаре, параллельно будут играть и конкуренты. За кого болеть?

— Я болею за «Спартак», — сказал Джикия.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко. В последнем туре красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».