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17 августа, 22:53

Джикия прокомментировал старт сезона в чемпионате России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник Георгий Джикия поделился мнением о старте сезона РПЛ.

— Вы вышли на поле под своим любимым 14-м номером. Он будет с вами на протяжении всей карьеры?
— Да.

— Как вы смотрите на то, что в «Спартаке» он теперь закреплен за другим человеком?
— Сегодня это имеет отношение к мероприятию?

— Я постарался привязать.
— У вас не получилось.

— Что скажете о старте РПЛ?

— Начался чемпионат. Все будем смотреть, что будет дальше, — сказал Джикия.

30-летний Джикия в июне покинул «Спартак» в связи с истечением контракта. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел за команду 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

Георгий Джикия
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