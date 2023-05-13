Джикия прокомментировал удаление Денисова в матче «Спартака» с «Химками»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своей физической форме и прокомментировал эпизод с удалением в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

- Как здоровье? Нормально. Восстановлюсь ли к ЦСКА? Посмотрим.

- Что думаете по поводу удаления?

— Мне было хорошо видно. Пересмотрел только что эпизод. Что скажете?

— Мы видим, что там не было никакого касания.

— Не поверите. Я тоже самое вижу.

— Мирзов сказал, что слышал звук касания?

— Вы видели касание? О чем речь тогда? Можно просто кричать и удаляться? На звук будем теперь реагировать?

— Это ошибка матча или что-то большое?

— Это удаление нашего игрока, которое впоследствии сказалось на игре. Ошибка это или нет — разберутся. Как и после предыдущей игры, так и после этой. Подождем, что скажут.

— Вам не кажется, что ошибок много?

— Такое бывает к концу сезона. К концу сезона их все время больше.

— Такие судьи должны судить?

— Судейство не хочу обсуждаться я обсуждаю момент с удалением. Считаю, что его не было. Пересмотрев повтор, я в этом убедился. Что касается удаления, если мы будем фолы на звук свистеть, давайте тогда потерпим три тура. Закончится сезон, начнется новый, и все продолжится. И будем так каждый год играть. Будет кто-то недоволен футболистами, кто-то судьями, а кто-то чем-то еще. Из года в год все будет одно и тоже.

Также футболист сообщил, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль сказал игрокам после матча.

— Я не знаю, что произошло на пресс-конференции. В раздевалке мы переговорили. Понятное дело, никто не был доволен сегодняшним результатом. Впереди еще важные игры, все впереди.

— Вам бы не хотелось послушать, как в РФС обсуждают спорные моменты?

— Если честно, я не хочу.

В матче «Химок» со «Спартаком» в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Даниил Денисов.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Начало — в 16.30 мск.