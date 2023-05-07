Джикия прокомментировал возможное автоматическое продление контракта со «Спартаком»

Сегодня, 21:21
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (2:3) в 26-м туре РПЛ высказался о возможном продлении контракта с клубом.
— Была информация, что у вас автоматически продлится контракт, если будет 50 процентов сыгранных матчей.
— Это недостоверная информация.
— А сколько надо отыграть?
— Будем играть, столько есть сил.
— А такой пункт вообще есть? Может, другое количество матчей.
— Давайте не будем обсуждать мой контракт.
Контракт 29-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.
(Георгий Горностаев)