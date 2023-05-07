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Сегодня, 21:21

Джикия прокомментировал возможное автоматическое продление контракта со «Спартаком»

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (2:3) в 26-м туре РПЛ высказался о возможном продлении контракта с клубом.

— Была информация, что у вас автоматически продлится контракт, если будет 50 процентов сыгранных матчей.

— Это недостоверная информация.

— А сколько надо отыграть?

— Будем играть, столько есть сил.

— А такой пункт вообще есть? Может, другое количество матчей.

— Давайте не будем обсуждать мой контракт.

Контракт 29-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

(Георгий Горностаев)

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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