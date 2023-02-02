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Сегодня, 22:19

Джикия рассказал, что думает о новичках «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что думает о новых игроках команды после победы в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ над «Ростовом» (0:0, пенальти — 2:1).

— «Ростов» мы знаем больше, чем первые команды в товарищеских играх. Еще будем встречаться в чемпионате. Открыли турнир. Пытались сделать, что наигрывали, на чем делали акцент. Что-то получалось, что-то — нет. Все спокойно, делаем свою работу.

— Как вам новичок Дуарте? Скоро его увидим основным защитником «Спартака»?

— Это не ко мне вопрос. Что касается его общения в коллективе, то он с каждым днем становится все ближе, адаптируется, что очень хорошо. Тавареш тоже. Все будет хорошо. Чувствую ли, что это усиление? Покажет время.

— Что скажете по Таварешу?

— Они приехали с Дуарте вместе. Они хорошо вливаются в коллектив потихоньку. Понятно, что тяжело. Будет еще переезд в Москву, это займет время на адаптацию. Мы со своей стороны максимально поможем им. Что касается футбольных качеств, то это покажет только время

— Сегодня практически не было опасных моментов. Как защитника вас это радует или огорчает?

— Не знаю, опасные моменты у наших ворот были. Будет анализировать, разбор будет обязательно, где проведем работу над ошибками.

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
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