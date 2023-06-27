Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

Джикия — о новом сезоне: «Будет разыгрываться одно место — чемпиона страны, поэтому готовимся»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона РПЛ-2023/24. Он также прокомментировал свое присутствие на драфте ФНЛ.

— Меня пригласили, было интересно. Были ребята, которые находятся в нашей команде. Совместил приятное с полезным. Просто провел время.

— Удалось ли вам за межсезонье отключить телефон хотя бы на один день?

— Такого не было. Были разные моменты, много дел, обязательств, ответственности. Приходится выполнять. Есть родные, близкие, много друзей и людей, которым я должен уделять внимание. Занимался здоровьем. Времени отдыхать и выключать телефон не было.

— Уже успели пообщаться с Олегом Малышевым?

— Лично не общались.

— С какими мыслями входите в новый сезон? Чем он будет для вас отличаться от всех предыдущих?

— Это будет новый сезон. Понятно, что не будет еврокубков, будет разыгрываться одно место — чемпиона страны, поэтому готовимся. Завтра начнем подготовку к сезону в Тарасовке.

— То есть вы согласны со словами Карпина, что сейчас второе-третье место — просто строчка в Википедии?

— Вы заедаете вопрос, как я считаю.

— Второе-третье место имеют значение?

— Второе место — серебро, в третье — бронза. Это медали, пьедестал.

— Но вы сказали, что разыгрывается только одно место.

— Я сказал, что разыгрывается чемпион страны.

— Вы все еще считаете, что Бакаеву не идет форма «Зенита»?

— Мы на связи с Зелимом. Многое рассказать не могу. Как друг я хочу, чтобы он больше играл, улыбался и был счастлив. Но на сегодняшний день он получает мало игровой практики. Пусть тренируется и выкладывается, шанс у него будет.

Новый сезон РПЛ-2023/24 стартует в конце июля и завершится 25 мая.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. 20 июня клуб объявил о назначении Олега Малышева на пост генерального директора красно-белых.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роман Костомаров впервые опубликовал видео тренировки с протезами
В «Зените» будет еще один бразилец. По потенциалу Педро сильнее Малкома
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» объявил об уходе защитника Попова

Защитник «Спартака» Джикия: «Новый сезон, все сначала»