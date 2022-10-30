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Сегодня, 19:47

Джикия — о голе Промеса: «Молодец, что забивает. Пусть продолжает в том же духе»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что думает о забитом мяче форварда команды Квинси Промеса в ворота «Торпедо» в матче 15-го тура РПЛ (1:0).
— Гол Квинси? А что ему говорить? Он забивает и забивает. Если после каждой игры будем ему что-то говорить — задержимся надолго. Молодец, что забивает. Пусть продолжает в том же духе. Самое главное — результаты команды. Промес продолжил свою серию. Молодец!

— Был ли ужин с Леонидом Федуном?

— Если вы не слышали об этом, то это не значит, что его не было.

— Первый круг закончен, «Спартак» на втором месте. Как оценишь?

— Я не делю сезон на круги сейчас. Впереди еще «Сочи» и «Локомотив» в чемпионате России. Все впереди.

— Сегодня было много воспитанников на поле. Абаскаль работает с ними как-то по-особенному? Вы что-то подсказываете?

— Они все молодцы! Легионеры? У нас несколько матчей уже всего 1-2 легионера на поле. Возможно, это хорошо. Я всегда рад за молодых. У них есть потенциал, они с нами, они в обойме. Пусть они отвечают на вопросы о том, как мы им помогаем.
— Вы общаетесь с молодыми на равных? Можете напихать им?

— Зачем пихать? Если им есть что сказать — пусть говорят. С удовольствием послушаем. Никакой дедовщины у нас нет. Не важно, сколько тебе лет. У нас хорошая атмосфера в раздевалке.

На данный момент «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
1-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Георгий Джикия
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
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