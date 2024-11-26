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Сегодня, 17:22

Джикия — о Кубке России: «Нам хочется продолжать играть на два фронта»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал, не мешает ли команде участие в FONBET Кубке России сконцентрироваться на борьбе за сохранение прописки в РПЛ.

«Всегда хочется играть как можно больше игр. И тот факт, что мы до сих пор участвуем в двух турнирах — это хороший показатель. Нам хочется продолжать выступления в Кубке России, играть на два фронта и улучшать наши результаты», — сказал Джикия Legalbet.ru

27 ноября в первом этапе 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России «Химки» на выезде встретятся с «Уралом».

По итогам 16 туров «Химки» с 13 очками располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet.ru
Георгий Джикия
Кубок России
РПЛ
ФК Химки

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