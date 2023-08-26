Джикия о замене Соболева в матче с «Ахматом»: «Не я ее делал. Значит, так надо»

26 августа, 23:11
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ и рассказал о своем отношении к замене нападающего Александра Соболева во втором тайме встречи.
— Сегодня защитники 2 минуты перекатывали мяч без атак, с чем вы это связываете?
— Вы, наверное, видите какие-то задержки, но столько времени просто не было. Не хотелось шарашить мяч. Искали верное решение. Если вы заметили, мы его нашли и развили атаку. Это один из вариантов, где можно выходить через короткий пас, выманивать соперника.
— Вас не удивила ранняя замена Соболева?
— Что значит ранняя?
— Соболев всегда играет почти полный матч, а его снимают
— Не я делал эту замену. Как я могу ответить на этот вопрос?
— Вас удивило такое решение тренера?
— Удивило-не удивило, вышел Миша Игнатов, который отлично тренируется, доказывает. В футболе такое бывает, что заменяют. Ранняя замена — на 20-й минуте, где-то так. Если это середина второго тайма — значит, так надо.
— Соболев говорил, что команде нужен серьезный разговор. Поддерживаете?
— Что касается того, что внутри команды — это останется внутри команды. Я не буду говорить.
— Через неделю пауза на матчи сборных, может ли это пойти на пользу?
— Всегда такие паузы могут пойти на пользу только когда настроение, так скажем, хорошее, когда можно что-то исправить. Не хочется забегать вперед. Впереди второй матч с «Краснодаром». Тоже будет достаточно принципиальная игра. Это сильная команда, которая находится в верхней части таблицы.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 6 матчах. В следующем туре команда встретится с «Краснодаром» на выезде 2 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -