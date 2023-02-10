Джикия рассказал, не было ли у «Спартака» мыслей не трогать межсезонный трофей

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, не было ли у команды мыслей не трогать межсезонный трофей. 10 февраля красно-белые выиграли Winline Зимний кубок РПЛ.

— Не было мысли не трогать трофей, потому что у «Спартака» пятый межсезонный трофей.

— Мы участвовали в турнире, надо с уважением относиться, потому что его организовали. Огромная благодарность организаторам за такой турнир, потому что качество организации и выбор полей на уровне. Повторюсь, что тот момент, который произошел на награждении, хотели, чтобы молодой поднял трофей, чтобы он ощутил, что это такое. Всем огромное спасибо!

— Но поверья нет? В свое время были турниры, после которых было не очень удачное выступление в чемпионате.

— Это было бы неправильно говорить, это было.

— Почему сейчас этого не будет? Чем «Спартак» нынешний отличается от тех, что был раньше?

— Это покажет время. Сейчас говорить и загадывать какие-то слова будет не совсем корректно. Все покажет время.

— Сказал ли что-то главный тренер? Вы долго были в раздевалке.

— Я ел там просто.

— Вся команда тоже ела? Никаких празднований не было?

— Нет, обычное быстрое восстановление после игры — быстрый прием пищи, холодная вода. Поэтому я задержался.