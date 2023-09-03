Джикия рассказал о разговоре команды с Абаскалем после поражения от «Краснодара»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал «СЭ» о разговоре команды с главным тренером Гильермо Абаскалем после поражения от «Краснодара» (0:2) в 7-м туре чемпионата России.

«Был разговор, как всегда после игры. Всегда после матчей тренер с нами разговаривает, обсуждаем. После поражений — одно настроение, после побед — другое. Но все в рабочем режиме», — сказал Джикия.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).