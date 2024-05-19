Джикия рассказал о самых крутых моментах за «Спартак»

Российский защитник Георгий Джикия ответил на вопрос о самом крутом моменте за «Спартак».

Красно-белые 18 мая объявили об уходе 30-летнего игрока по окончании сезона. Джикия выступал за московский клуб с января 2017 года.

«Тащите стулья, их очень много. Я брал чемпионат, Кубок России, межсезонные турниры. Было много великих и знакомых побед», — заявил Джикия.

Также он рассказал, проявляли ли к нему интерес зарубежные команды.

«Интерес из-за рубежа был, Турция тоже была. Может быть, он и сейчас есть. Посмотрим, что будет. Остался еще один матч с «Оренбургом», надо красиво закончить оставить. Было бы интересно попробовать себя в Европе? Очень», — добавил футболист.

После победы над «Рубином» в матче 29-го тура РПЛ (3:1) игроки «Спартака» покачали Джикию, а сам защитник совершил круг почета по стадиону.