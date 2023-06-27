Джикия рассказал о впечатлениях от медосмотра «Спартака»

Сегодня, 13:41
Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как прошел медосмотр. Также футболист поделился впечатлениями от отпуска.
— Вроде все нормально.
— Как вы провели отпуск?
— В Москве. Занимался здоровьем. Поэтому все штатном режиме.
— Не удалось съездить в Грузию и набрать пару лишних килограммов?
— Первое не удалось. А вот второе удалось.
— Сколько?
— В штатном режиме все.
— Как вы отреагировали на уход Мележикова?
— Мы с ним и списывались, и созвонились. Мы с ним будем на связи. Мы с ним очень давно знакомы. Да, он покинул пост главного директора, но мы с ним по-прежнему в очень хороших отношениях.