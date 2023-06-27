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Сегодня, 13:41

Джикия рассказал о впечатлениях от медосмотра «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как прошел медосмотр. Также футболист поделился впечатлениями от отпуска.

— Вроде все нормально.

— Как вы провели отпуск?

— В Москве. Занимался здоровьем. Поэтому все штатном режиме.

— Не удалось съездить в Грузию и набрать пару лишних килограммов?

— Первое не удалось. А вот второе удалось.

— Сколько?

— В штатном режиме все.

— Как вы отреагировали на уход Мележикова?

— Мы с ним и списывались, и созвонились. Мы с ним будем на связи. Мы с ним очень давно знакомы. Да, он покинул пост главного директора, но мы с ним по-прежнему в очень хороших отношениях.

«Спартак» проведет летние сборы на базе в Тарасовке.
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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