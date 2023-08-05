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Сегодня, 21:37

Джикия рассказал, за счет чего «Спартак» перевернул матч с «Рубином»: «Сработали замены»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги после победы над «Рубином» (4:1) в третьем туре чемпионата России.

— Как оцените игру?

— Самое главное, что выиграли, одержали победу на выезде. Была сложная игра, поэтому самое главное — победа.

— Как вам возвращение на поле?

— А я никуда и не уходил. Никаких травм у меня не было.

— Можете прокомментировать ваше спасение, которое оставило «Спартак» в игре?

— Игровой момент, поэтому без героизма. Доиграл эпизод, и так все получилось.

— Можете как-то прокомментировать эпизод со штрафным?

— Я все-таки не буду комментировать судейство и продолжу стоять на своем. Что касается моего мнения, то пересмотрю еще раз более внимательно, потому что в игре иногда что-то может показаться. Но самое главное, что мы выиграли и этот эпизод не стоит так детально разбирать.

— За счет чего удалось перевернуть игру?

— Соглашусь с тем, что сработали замены: Хесус через 40 секунд забил, затем Миша Игнатов, не в первый раз уже, вышел и забил. Поэтому хорошие замены вместе с хорошей командной работой привели к такой победе.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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