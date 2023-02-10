Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победного матча с «Сочи» (2:0) рассказал, что думает о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

— Уже думали, как сдержать Дзюбу?

— Нет, не думал.

— Рады за Артема, что он все-таки нашел новый клуб?

— Артем — качественный футболист, он 100 процентов усилит «Локомотив». Поэтому будет приятно играть против сильных нападающих, кем Артем и является. Что Артем, что Игорь Смольников — огромные молодцы, я их поздравляю, что они в хорошей, сильной команде. Думаю, они помогут «Локомотиву».

— Что за чемпионской стол был у «Спартака» в раздевалке?

— Все как обычно.

— Без шампанского?

— Без него, конечно.

— Дополнительных выходных не будет?

— Нам уже некогда отдыхать, впереди будет важный недельный цикл перед рестартом Кубка России. Серьезно готовимся к «Локомотиву».

— Как считаешь, есть ли шансы у Игоря и Артема, учитывая их возраст, вернуться в сборную?

— Это не ко мне вопрос.