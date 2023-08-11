Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:25

Джикия считает, что всей команде нужно работать над оборонительными действиями

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение команды в четвертом туре РПЛ от «Урала» (2:3).

«Понятное дело, мы недовольны результатом. Вели 2:1, в конце пропустили два необязательных мяча и проиграли. Обязательно разберем (ошибки, — прим. «СЭ») и сделаем выводы», — сказал Джикия.

Капитан «Спартака» также поделился мнением о том, есть ли у игроков красно-белых неуверенность при выходе на поле после перерыва.

«Я бы не сказал, что мы неуверенно начинаем вторые таймы. То, что у нас ворот сегодня был момент, это факт. Но в целом я бы не сказал. Вы все говорите «оборона». Но это не только четыре человека. Оборона начинается с атаки. Кто в футболе разбирается, тот как раз понимает, о чем я говорю. Я думаю, что нам нужно всем вместе работать над тем, что касается оборонительных действий. Мы обязательно будем это делать», — добавил Джикия.

«Спартак» после четырех матчей набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Урал» с 10 очками поднялся на первую строчку.

На втором месте в РПЛ с девятью очками расположился «Краснодар», опережающий красно-белых по дополнительным показателям. «Быки» проведут свой матч 4-го тура в субботу, 12 августа в гостях против «Оренбурга».

В пятом туре «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Встреча пройдет в воскресенье, 20 августа, начало — в 19:30.

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легенда КХЛ Данис Зарипов провел прощальный матч в Казани
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Центробанк РФ назвал два альтернативных сценария развития экономики
Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
«Три от «Урала», четыре от «Нижнего». Как «Спартаку» претендовать на золото?» Шикунов — о поражении красно-белых от «Урала»
Билялетдинов усомнился в уровне защитников «Спартака»: «Количество есть, а вот качество — не знаю»
Джикия ответил на вопрос о плотности календаря «Спартака»
Гончаренко: «Спартак» способствует тому, чтобы футбол был качественным и открытым»
Джикия призвал не говорить о чемпионской игре «Спартака»: «Сегодня прошел всего лишь четвертый тур»
Абаскаль объяснил свою перепалку с главой РПЛ по поводу календаря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль — об игре «Спартака»: «Нам не хватило зрелости и контроля. В таких матчах необходимо контролировать ход игры»

Абаскаль объяснил свою перепалку с главой РПЛ по поводу календаря