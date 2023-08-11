Джикия считает, что всей команде нужно работать над оборонительными действиями

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение команды в четвертом туре РПЛ от «Урала» (2:3).

«Понятное дело, мы недовольны результатом. Вели 2:1, в конце пропустили два необязательных мяча и проиграли. Обязательно разберем (ошибки, — прим. «СЭ») и сделаем выводы», — сказал Джикия.

Капитан «Спартака» также поделился мнением о том, есть ли у игроков красно-белых неуверенность при выходе на поле после перерыва.

«Я бы не сказал, что мы неуверенно начинаем вторые таймы. То, что у нас ворот сегодня был момент, это факт. Но в целом я бы не сказал. Вы все говорите «оборона». Но это не только четыре человека. Оборона начинается с атаки. Кто в футболе разбирается, тот как раз понимает, о чем я говорю. Я думаю, что нам нужно всем вместе работать над тем, что касается оборонительных действий. Мы обязательно будем это делать», — добавил Джикия.

«Спартак» после четырех матчей набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Урал» с 10 очками поднялся на первую строчку.

На втором месте в РПЛ с девятью очками расположился «Краснодар», опережающий красно-белых по дополнительным показателям. «Быки» проведут свой матч 4-го тура в субботу, 12 августа в гостях против «Оренбурга».

В пятом туре «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Встреча пройдет в воскресенье, 20 августа, начало — в 19:30.