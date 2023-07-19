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Сегодня, 00:01

Джикия удивился переходу Фернандеса в «Зенит»: «Оказывается, такое бывает»

Микеле Антонов
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал переход экс-игрока ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит». Он также дал совет новичкам по поводу того, что говорить о возможном переходе в армейский клуб.

— Новичков «Спартака» знакомишь с историей клуба? Рассказываешь про какие-то места в городе?

— Нет, пока мы не обостряем с ребятами. Они только недавно влились в коллектив. Хесус знаком с Москвой. Он был полтора года в ЦСКА. С Тео знакомимся и общаемся. Сегодня он дебютировал, поэтому только взаимная помощь.

— Удивился переходу из ЦСКА в «Спартак»? Такого давно не было.

— Если не ошибаюсь, такого не было тридцать лет. Я удивился не только этому переходу из ЦСКА, но и другому переходу. Оказывается, такое бывает.

— Вы имеете в виду Фернандеса?

— Совершенно верно.

— Удивились, потому что он говорил громки слова ранее?

— Я не хочу ковыряться в том, кто что говорил. Мы все прекрасно знаем эту историю, поэтому меня это удивило.

— Есть мнение, что сейчас уходят на второй план такие понятие как честь клуба, игра за эмблему.

— У кого уходят?

— В принципе в мире. Решают деньги.

— Все зависит от ситуации и от самого человека, что у него внутри, какие понятия и как он мыслит. Поэтому каждая история индивидуальна. У меня тоже было много других команд, большая футбольная история. Скоро четвертый десяток уже все-таки. И были истории, когда футболисты переходили в другие клубы из-за денег или потому что контракт закончился. Кто-то из-за какого-то отношения. Поэтому все очень индивидуально.

— Как посоветуете молодым игрокам отвечать на вопрос о переходе в ЦСКА?

— В первую очередь, никогда не нужно говорить таких громких слов. Никто не знает, что будет через полгода, год или десять лет. Нужно с уважением относиться и к тому клубу, о котором идет разговор. Один раз я увидел пост, где футболист на подобный вопрос ответил: «Нет, не перейду». Первый комментарий, самый залайканный: «Тебя кто-то зовет?». Элементарно: зачем говорить такие слова, если еще три игры даже в старте не сыграл? Можно промолчать и продолжить спокойно работать, заниматься своим делом. Понимая, что в футболе бывает все.

17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». 32-летний защитник подписал контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

Георгий Джикия
Марио Фернандес
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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