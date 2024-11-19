Джикия вернулся в общую группу «Химок» после травмы бедра

В пресс-службе «Химок» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья защитника Георгия Джикии.

Ранее 30-летний россиянин получил травму двуглавой мышцы бедра в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо» (3:4).

«Джикия приступил к тренировкам в общей группе», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Игрок перешел в «Химки» в прошедшее трансферное окно. В этом сезоне защитник провел 4 матча и не отличился результативными действиями.