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Сегодня, 07:30

Джикия: «Время покажет, каким я был спартаковцем»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос «СЭ» о мечте завершить карьеру в красно-белой команде.

«Я не хочу говорить сегодня никаких громких слов. В жизни все бывает. Время покажет, каким я был спартаковцем. Мне только 30 лет. Все может быть. Появилась надежда после ухода Абаскаля. Потому что это было уже почти два месяца назад. Много времени прошло и после этого момента, и многое изменилось с того времени. Вообще, если смотреть на игры, результаты... Был плохой момент в Кубке, но изменения были», — сказал Джикия «СЭ».

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; качают Георгия Джикию после матча с &laquo;Рубином&raquo;. «Время покажет, каким я был спартаковцем». Прощальное интервью Джикии

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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