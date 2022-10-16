Джикия после матча с ЦСКА в разговоре с Карасевым: «***** приезжать тогда?»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия нецензурно выругался после матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

После финального свистка Джикия подошел к главному арбитру встречи Сергею Карасеву и начал с ним о чем-то спорить.

В эфир трансляции попала фраза, которую футболист произнес после того, как ушел от арбитра. Джикия заявил: «***** («зачем» — прим. «СЭ») приезжать тогда?».

«Спартак» после ничьей с ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет 7 очков.