Джикия — о продлении контракта: «Не хочу, чтобы в «Спартаке» кто-то думал, что я буду шантажировать клуб»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слова своего агента Вадима Шпинева.

Ранее на вопрос о будущем футболиста Шпинев ответил, что «Джикия — красно-белый от и до».

«Это просто факт. Вадим все правильно сказал. Я не хочу, чтобы после стольких лет в «Спартаке» кто-то даже просто допускал, что я буду вести какие-то игры, шантажировать клуб, рассказывать, что меня хотят представители ведущих чемпионатов. Таких историй с нашей стороны точно не будет. Максимально уважительное отношение. И все вопросы пролонгации контракта будут решаться в офисе клуба с руководством, а не через прессу», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Джикии.

29-летний Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Вместе с командой он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. Всего за красно-белых форвард провел 207 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Действующий контракт Джикии с московским клубом рассчитан до конца мая 2024 года.