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Сегодня, 19:24

Джикия о своем игровом времени: «Возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Футболист "Спартака" Георгий Джикия.
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после разгромного поражения от «Крыльев Советов» (0:4) ответил на вопрос о своем игровом времени в текущем сезоне.

29-летний россиянин остался на скамейке запасных в игре с самарцами. Он не появился на поле в третьем матче РПЛ подряд.

— Ваше игровое время в чемпионате...

— Не хотел бы обсуждать эту тему сегодня здесь, после игры. Но, возможно, в будущем будет хорошее интервью, где будут все ответы на вопросы, которые вас интересуют.

— Почему не хотите говорить?

— Потому что не хочу в такой обстановке это обсуждать.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Всего 29-летний футболист провел 211 матчей за красно-белых, в которых отметился 5 голами и 11 результативными передачами.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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