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24 апреля, 22:54

Джикия высказался об игре «Спартака» в весенней части сезона

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре команды в весенней части сезона.

— Есть мнение, что весной вы упростили игру. Говорят, что это было из-за поля.

— Что касается поля, я бы хотел поблагодарить наших агрономов и всех тех, кто готовил это поле. Сегодня одно из самых лучших поле за последние несколько лет. Это точно.

— Весной «Спартак» стал играть хуже, чем осенью?

— Результаты ухудшились.

— А игра?

— Думаю, что игра плюс-минус такая же. По моментам, по статистике, которую я немного не люблю, но игра примерно такая же. Согласен, что пропускаем много. Но, если смотреть сегодня. То лучше выиграть 4:3 и добиться положительного результата. Это сегодня было важнее качества игры. Во втором тайме мы упростили игру. Это наверно было видно.

— Не ощущения, что у «Спартака» есть зависимость от тебя? Что без тебя команде не хватает эмоций.

— Сегодня было как-то по-другому?

— Да, вы были на поле. Было видно, как вы заводили.

— Мне очень приятно, что вы на это обратили внимание. Но есть три пропущенных мяча. У меня еще сегодня 200-я игра, кстати. Вы можете меня поздравить

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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