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Джикия: «Меня очень устроил момент прощания, это было приятно»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от прощальном матче на «Лукойл Арене» в статусе футболиста красно-белых.

В воскресенье, 19 мая 30-летний россиянин вышел в стартовом составе команды на матч 29-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

— Нет ощущения, что есть какая-то карма капитанов «Спартака», которые уходят без какого-то должного уважения к себе? Или ты всем доволен?

— Во-первых, я всем доволен. Во-вторых, мне никто ничего не должен и не обязан. А в-третьих, меня очень устроил момент прощания со мной, как это проходило. Мне было очень приятно. Если возвращаться к тому, как прощались с капитанами, это уже история, и я всех уважаю. Не могу рассуждать и не имею на это права, потому что я как минимум не был в раздевалках, когда происходили какие-то моменты. А то, что я уважительно отношусь к капитанам, ветеранам и прочее, — факт.

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; качают Георгия Джикию после матча с &laquo;Рубином&raquo;. «Время покажет, каким я был спартаковцем». Прощальное интервью Джикии

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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