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Сегодня, 20:01

Джикия: «На сегодняшний день рассматриваю турецкий чемпионат, там хороший уровень»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какой вариант продолжения карьеры рассматривает в настоящее время.

— Варианты с клубами из топ-5 лиг в теории для вас возможны?

— Без громких слов, понятное дело, не люблю это. Говорю как есть: на сегодняшний день рассматриваю турецкий чемпионат. Он мне интересен. Поэтому так.

— Чем интересен турецкий чемпионат?

— Хороший чемпионат, хороший уровень. Понятное дело, что есть еврокубки, болельщики, большие стадионы. Хороший уровень футболистов, которые туда приезжают.

— Сравнительно недавно в Турции был Дзюба, общались с ним насчет возможного переезда?

— Нет, с Артемом не общался. Но, скажу честно, пересекались, общались с Федей Кудряшовым. Скрывать ничего не буду.

— При этом Дзюба говорил, что в Турции судейство более предвзятое, чем в России.

— Я судейство не комментирую, если вы забыли. Понимаю, мы давно не виделись после игр, но, пожалуйста.

30-летний Джикия находится без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24.

Георгий Джикия
Футбол
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