Джикия: «На сегодняшний день рассматриваю турецкий чемпионат, там хороший уровень»

Сегодня, 20:01
Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какой вариант продолжения карьеры рассматривает в настоящее время.
— Варианты с клубами из топ-5 лиг в теории для вас возможны?
— Без громких слов, понятное дело, не люблю это. Говорю как есть: на сегодняшний день рассматриваю турецкий чемпионат. Он мне интересен. Поэтому так.
— Чем интересен турецкий чемпионат?
— Хороший чемпионат, хороший уровень. Понятное дело, что есть еврокубки, болельщики, большие стадионы. Хороший уровень футболистов, которые туда приезжают.
— Сравнительно недавно в Турции был Дзюба, общались с ним насчет возможного переезда?
— Нет, с Артемом не общался. Но, скажу честно, пересекались, общались с Федей Кудряшовым. Скрывать ничего не буду.
— При этом Дзюба говорил, что в Турции судейство более предвзятое, чем в России.
— Я судейство не комментирую, если вы забыли. Понимаю, мы давно не виделись после игр, но, пожалуйста.
30-летний Джикия находится без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24.