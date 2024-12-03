Джикия: «С комментаторами не надо ругаться»

Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал об отношении к комментаторам в подкасте с форвардом «Краснодара» Федором Смоловым.

«Спокойно отношусь к комментаторам, понятно, что не всегда глубоко слушаю их, но бывают разные моменты, где могу знать, как меня оценивают в каких-то моментах, эпизодах. Наверное, это часть работы, которая всегда будет и даже, если посмотреть на реакцию всех комментаторов, как они на вас отреагировали, то у них очень слаженная команда. Это всегда есть и будет, поэтому с комментаторами не надо ругаться», — рассказал Джикия в подкасте Smol Talk.

Игрок перешел в «Химки» в летнее трансферное окно. В этом сезоне защитник провел 7 матчей и не отличился результативными действиями.