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Сегодня, 16:03

Джимми Марин заявил, что Малком находится на космическом уровне по сравнению с другими игроками РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин высказал мнение о том, кто является лучшим игроком РПЛ.

«Самый лучший игрок сезона в РПЛ? Безоговорочно Малком. Он отличается от всех футболистов лиги своим качеством игры и выдающимися показателями. Самый забивной и ассистирующий — бразилец провел отличный сезон. Малком по сравнению с другими игроками РПЛ находится на совершенно другом, космическом уровне», — приводит слова Марина Sport24.

26-летний Малком провел за «Зенит» 33 матча, забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-03-dzhimmi-marin-malkom-nakhoditsya-na-kosmicheskom-urovne-po-sravneniyu-s-drugimi-igrokami-rpl
Малком Филипе (Малком)
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