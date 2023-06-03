Джимми Марин заявил, что Малком находится на космическом уровне по сравнению с другими игроками РПЛ

Сегодня, 16:03
Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин высказал мнение о том, кто является лучшим игроком РПЛ.
«Самый лучший игрок сезона в РПЛ? Безоговорочно Малком. Он отличается от всех футболистов лиги своим качеством игры и выдающимися показателями. Самый забивной и ассистирующий — бразилец провел отличный сезон. Малком по сравнению с другими игроками РПЛ находится на совершенно другом, космическом уровне», — приводит слова Марина Sport24.
26-летний Малком провел за «Зенит» 33 матча, забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.