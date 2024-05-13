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Сегодня, 08:40

Кордоба: «Пока никто нас не может выбить из первой тройки»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в комментарии для «СЭ» поделился мнением о концовке чемпионата России в сезоне-2023/24.

— Что будет значить для «Краснодара» расклад, при котором команда условно уступит место «Спартаку» в первой тройке?

— «Спартак» еще не доходит. Пока никто нас не может выбить из первой тройки.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобнина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

После 28 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (53 очка), опережая «Зенит» (51) и «Краснодар» (50). На четвертом месте расположился «Локомотив» (47), а пятым идет «Спартак» (46).

19 мая «Краснодар» проведет выездную встречу с «Сочи».

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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