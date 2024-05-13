Кордоба: «Пока никто нас не может выбить из первой тройки»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в комментарии для «СЭ» поделился мнением о концовке чемпионата России в сезоне-2023/24.

— Что будет значить для «Краснодара» расклад, при котором команда условно уступит место «Спартаку» в первой тройке?

— «Спартак» еще не доходит. Пока никто нас не может выбить из первой тройки.

После 28 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (53 очка), опережая «Зенит» (51) и «Краснодар» (50). На четвертом месте расположился «Локомотив» (47), а пятым идет «Спартак» (46).

19 мая «Краснодар» проведет выездную встречу с «Сочи».