Кордоба: «Пока никто нас не может выбить из первой тройки»

Сегодня, 08:40
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в комментарии для «СЭ» поделился мнением о концовке чемпионата России в сезоне-2023/24.
— Что будет значить для «Краснодара» расклад, при котором команда условно уступит место «Спартаку» в первой тройке?
— «Спартак» еще не доходит. Пока никто нас не может выбить из первой тройки.
После 28 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо» (53 очка), опережая «Зенит» (51) и «Краснодар» (50). На четвертом месте расположился «Локомотив» (47), а пятым идет «Спартак» (46).
19 мая «Краснодар» проведет выездную встречу с «Сочи».