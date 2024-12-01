Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:48

Кордоба: «А почему «Краснодар» не должен думать о чемпионстве?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 17-го тура РПЛ.

— Какие шансы на чемпионство? Вы думаете о нем?

— А почему не должны?

— Матч против «Спартака» принципиален, учитывая, что могли туда перейти?

— Я всегда говорил, что я игрок «Краснодара». Не буду говорить о «Спартаке». Меня это не волнует.

— В интервью вы сказали, что отказались от «Спартака». Если «Спартак» придет зимой, тоже откажетесь?

— Я счастлив в Краснодаре. Буду отдаваться этому клубу полностью. Не буду говорить о других командах.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, до этого было 11 побед и 5 ничьих. Команда Мурада Мусаева с 38 очками — на второй строчке. Лидирует «Зенит» с 39 очками.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Что произошло после победы «Ростова» и ничьей ЦСКА
Всемирный день борьбы со СПИДом отметят 1 декабря
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
В ГД предложили снизить количество уроков в школах
Отец погибшего при атаке дрона на Брянскую область мальчика пытался его спасти
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Угальде надо было просто найти себя». Станкович и Мусаев — после разгрома в Краснодаре
Станкович: «Выжимаю максимум из имеющегося состава «Спартака»? В этом и есть секрет профессии тренера»
Внезапно: «Спартак» — лучшая команда лиги. Зимой придется удерживать Угальде?
Мостовой считает, что Угальде может уйти из «Спартака» уже зимой
Станкович: «В первом круге «Спартак» проиграл «Краснодару» заслуженно. Сегодня мы показали желание и волю к победе»
Станкович — о победе «Спартака» в матче с «Краснодаром»: «Ребята на поле были львами от начала и до конца»
Сегодня
Вчера
Неделя