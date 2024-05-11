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Сегодня, 19:59

Кордоба: «На последнем отрезке сезона «Краснодар» не показал себя хорошо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Нужно отметить подготовку команд, которые хорошо были настроены. При этом можно заметить, что удача была не на нашей стороне. Мы превосходили «Спартак» во владении и по шансам забить голы. Но это футбол, такое здесь происходит.

Мне кажется, что на последнем отрезке мы не показали себя хорошо. Были возможности, которыми мы не воспользовались. Это футбол, поэтому нужно играть и бороться до конца», — сказал Кордоба после матча.

 
Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобнина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

«Краснодар» не сумел одержать победу в третьем матче подряд. Команда с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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