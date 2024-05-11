Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Сильно сказывается, что не работает аэропорт и мы ездим на поездах»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о проблемах, с которыми сталкивается клуб из-за закрытия аэропорта в городе.

«Конечно, очень сильно сказывается, что у нас не работает аэропорт и мы ездим на поездах. У нас матч в Москве, мы должны приехать за три дня до игры. Если у нас есть еще игра в Кубке, то мы находимся 10 дней в перелетах и не возвращаемся в Краснодар. Хочу поблагодарить товарищей по команде, с которыми вместе проделываем большую работу. Эта работа впечатляющая. Нам нужно отыграть два матча и продолжать бороться», — сказал Кордоба после матча.

11 мая «Краснодар» на выезде проиграл «Спартаку» со счетом 0:1 в матче 28-го тура РПЛ. Команда не может одержать победу в третьем матче подряд. «Быки» находятся на втором месте в турнирной таблице с 50 очками.