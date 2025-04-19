Кордоба — о победе над «Ахматом»: «Есть матчи, в которых нужно показывать качество, а есть игры, в которых нужно побеждать»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвел итоги матча против «Ахмата» (3:1) в 25-м туре РПЛ.

— Мы знали, что нам необходимо было побеждать, чтобы лидировать в чемпионской гонке, — начал Кордоба. — Я считаю, что мы достойно выступили сегодня. В первую очередь благодарю партнеров по команде, тренерский штаб. Потому что мы провели тяжелую неделю подготовки перед игрой с «Ахматом». Знали, что матч будет тяжелым.

— Кто главный конкурент «Краснодара» за чемпионство?

— Абсолютно все. Мы участвуем в чемпионской гонке против всех.

— В чем причина того, что против «Ахмата» не всегда получается добиваться положительного результата?

— Есть матчи, в которых нужно показывать качество, а есть игры, в которых нужно побеждать.

«Краснодар» (55 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева снова оторвалась на 5 очков от «Спартака» и «Зенита», но у сине-бело-голубых есть одна игра в запасе.

«Ахмат» (23) потерпел первое поражение в чемпионате России с ноября и опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице.

(Мария Захарян)